台中63歲千萬董座驚覺老婆出軌水電工 法院判決出爐

一名長年奔走海外的63歲企業董座，因工作長期不在台灣，沒料到婚姻因此埋下危機。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名長年奔走海外的63歲企業董座，因工作長期不在台灣，沒料到婚姻因此埋下危機。其47歲妻子疑因寂寞難耐，與31歲的水電工發生婚外情，兩人多次在董座名下豪宅幽會，最終被董座發現憤而提告，台中地院近日判決，水電工須賠償董座150萬元，仍可上訴。

妻子外貌亮麗、保養得宜，常在丈夫出國期間獨自留台。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決書指出，該名董座婚後提供妻子優渥生活，夫妻育有與前段婚姻帶來的兩名子女。妻子外貌亮麗、保養得宜，常在丈夫出國期間獨自留台，而董座則因繁忙業務經常往返中國、美國，夫妻聚少離多。去年董座返台時向妻子示好，卻被以「因長期獨守空房導致心理不適」為由拒絕。

董座因此深陷自責，情緒受到嚴重影響，後來更被診斷為憂鬱症。然而不久後，他意外得知妻子與一名年輕水電工私通，甚至利用他不在家的時間，接連前往兩處豪宅「寶輝秋紅谷」與「喬立月河」幽會，其中包含夫妻婚紗照懸掛的主臥房。

妻子承認與水電工交往，並說明兩人因打牌結識後相互吸引。（示意圖／翻攝自pixabay）

法院審理期間，妻子承認與水電工交往，並說明兩人因打牌結識後相互吸引，去年8月開始發生關係並交往。水電工則辯稱「不知對方是已婚身分」，但法院調閱兩人對話與現場布置後認定此說不足採信，因豪宅內擺放夫妻結婚照及生活物品，足見其不可能不知情。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pixabay）

法官並檢視雙方訊息，發現妻子曾透露「離婚可能是目前最正確的決定」等內容，而水電工則回應「妳本來就不是我世界的人」、「妳就應該當金絲雀」等語，顯示明知其婚姻狀態卻仍介入。

法院衡酌董座年收入逾千萬元、水電工經濟狀況屬中產階級，以及婚外情對董座造成的精神打擊，認定水電工與妻子應共同賠償300萬元。不過由於董座已與妻子以25萬元和解，法院因此將水電工應負擔的金額減為150萬元。

