台中63歲男移車未見歸 妻尋驚見夾困車牆送醫不治

台中市大安區今（9）日凌晨發生一起離奇死亡意外，1名63歲黃姓男子疑似酒後移動車輛時，身體不慎卡在自家汽車與屋外牆壁之間，被58歲王姓妻子發現時已失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

男子遭夾車門與牆柱間送醫不治

王姓妻子向警方表示，凌晨2時多察覺異狀外出查看，發現停放在屋外庭院的車輛引擎仍在發動、排檔打在D檔（前進檔），丈夫受困在駕駛座與車室B柱之間，左側車身緊貼牆壁無法脫身，隨即聯繫親友協助並報警求助。據了解，黃男曾向家人表示要外出移車，但隔了1個多小時都還未返家，引起王妻警覺。

警消獲報到現場處理。

台中市消防局於今（9）日凌晨2時34分接獲報案，立即派遣大甲分隊出動3車6人前往救援，並同步通知市警局到場協助。消防人員抵達現場時，黃男身上有酒味，已沒有呼吸心跳，呈現OHCA狀態，眾人先以人力協助黃男脫困，再緊急給予CPR，隨後送往大甲李綜合醫院。

消防人員抵達現場時，黃男身上有酒味，已沒有呼吸心跳，呈現OHCA狀態。

大甲李綜合醫院表示，男子身形瘦小，抵達醫院後經醫師檢查發現腹部、胸部、下肢有明顯的夾傷痕跡，已經沒有呼吸心跳，明顯死亡，經醫療團隊搶救後仍回天乏術。警方表示，加上凌晨低溫12度、體感溫度僅7度，可能也是導致憾事發生的因素之一。

大甲分局鑑識小組已前往採證，初步調查黃男車輛引擎發動且排檔在D檔，疑似是操作排檔問題導致憾事。警方與鑑識人員已完成現場採證，全案已報請台中地檢署檢察官與法醫相驗，以釐清確切死因與事發經過。

