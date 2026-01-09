台中63歲男遭夾車門與牆柱間慘死 妻驚恐：當時打D檔
即時中心／劉朝陽報導
台中市大安區今（9）日凌晨2時30分許，一名年約63歲的男子，告知親友要去「移車」，卻一直不見人影，家人出門查看才發現，男子受困在車頭和牆壁之間，已失去生命跡象，台中市消防局獲報，緊急出動大甲分隊3車6人，先協助脫困後，火速送往大甲李綜合醫院，但最終仍回天乏術。
警方表示，今（9）日凌晨2時37分許，接到57歲的王姓女子報案，稱其丈夫黃姓男子身體卡在駕駛座與牆柱之間，且左側車身緊貼牆壁無法脫身。
王女告訴警方，當時車輛引擎發動且排檔在D檔，隨即報警處理，惟黃男經救護人員送往大甲李綜合醫院搶救後仍宣告不治。
全案已由鑑識人員完成採證，並報請檢察官與法醫相驗，釐清確切死因。
原文出處：快新聞／台中63歲男遭夾車門與牆柱間慘死 妻驚恐：當時打D檔
更多民視新聞報導
大誤點！台鐵逾60班列車延誤 尖峰時間通勤族崩潰
走私50億毒品逃中國！竹聯幫「豆漿」罹癌回台投案 保外就醫驚傳癌逝
盼披綠袍參選！「這人」提營養午餐免費 大讚台南：6都最有本錢
其他人也在看
新明國中手球隊最後1秒「以臉擋球」阻對手追平 蟬聯全國冠軍
在剛落幕的「114年全國手球錦標賽」中，桃園市立新明國中手球隊再次擦亮金字招牌。五天的賽程中，選手們憑藉著過人的心理素質與團隊默契，不僅男生15歲組達成史無前例的「三連霸」，男生13歲組也成功蟬聯冠軍，女生15歲組更是首度闖入全國四強，榮獲殿軍。這場豐收的背後，包含了多次在關鍵時刻的逆轉勝與奮不顧身桃園電子報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
奧斯卡前哨戰演員獎公布入圍！《一戰再戰》創紀錄 甜茶、李奧納多再搶影帝
第32屆演員獎（Actor Awards，原名為演員工會獎Screen Actors Guild Awards）公布入圍名單，該獎被視為奧斯卡重要風向球，今年被視為奧斯卡強片的《一戰再戰》一舉獲得七項提名，成為今年電影類的大贏家，也創下演員獎歷年紀錄；影集類則由《片廠風雲》五項提名領跑。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
2015年柯文哲南下見賴清德 謝龍介：當年年初就埋下殺機
前台北市長柯文哲前攝影官潘俊霖8日爆料，2015年柯文哲南下台南，拜會時任市長賴清德時，請益市政與議會應對，賴清德曾明確拒絕拍照。潘俊霖感嘆，這段善意最終卻換來柯文哲多年來對賴清德的冷嘲熱諷「連吃飯都繫領帶，椅子只敢坐三分之一」。立委謝龍介認為，賴清德從柯文哲2014年當選以後，2015年年初就已經埋下殺機。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
年砸40億難壓偏鄉教師流動率 劉書彬提3方向籲教育部公開花費詳情
今天立法院教育及文化委員會召開第11屆第4會期第13次全體委員會議，針對《偏遠地區學校教育發展條例》部分條文修正草案進行審查並邀請教育官員備質詢。身為輪值召委的劉書彬直指，這幾年因著《老師，你會不會回來？》等電影熱映，有不少輿論關注偏鄉教育困境，教育部每年也砸...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
勞部去年9月職缺調查 住宿業暑假仍難補齊
[NOWnews今日新聞]勞動部今（7）日 公布去年9月台灣工業及服務業職缺數為25.9萬個，職缺率2.9%。其中，去年9月底工業職缺數分別為10.5萬個、服務業職缺15.4萬個，職缺率均為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
OpenAI 推 ChatGPT Health，官方打包票只助不醫，專家直指隱私炸彈
OpenAI 推出全新功能 ChatGPT Health，容許用戶把醫療紀錄及健康 app 數據接駁到聊天機器人，藉此獲得更個人化的相關回應。不過基於隱私安全及誤導性「醫療意見」 造成的風險，不少專家和關注組織亦對此表達了憂慮。Yahoo Tech ・ 21 小時前 ・ 發表留言
陳曉東補領影帝！出道30多年首獲電影獎「放在最高處」
陳曉東以《騙我一輩子》榮獲第四屆香港紫荊花國際電影節最佳男主角，近日終於親手拿到獎座，他開心笑說：「挑戰依舊，繼續move on。」尤其這是出道30多年的他第一次拿到與電影相關的獎項，但他也坦言這份肯定反而更讓他清楚看到自身的不足，自我提醒未來還有很多空間可以突破。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
拚學測！她星巴克算數學卡關「陌生阿北教2小時」 網對筆跡驚呼：中頭獎了
115學年度學科能力測驗（學測）考試日期是 2026年1月17日（週六）至1月19日（週一），不少考生現在都在加緊複習準備，不過一個小故事卻讓網友驚呼，真是太幸運了。一名女高中生近日在星巴克苦讀數學，題目卡關許久，沒想到一名陌生阿北突然搭話「我是建中老師，我教你」，隨後教了她2個小時的數學，女高中生將經歷po上網，掀起網路討論，就有網友從筆跡、隨身用品認出老師身分，更稱女高中生「中頭獎了」！太報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
限時優惠！超商拿鐵買2送1 還有超省組合價快囤
限時優惠快收！7-11超商CITY CAFE大濃萃拿鐵享買2送1，OK超商則祭出特大杯莊園美式/拿鐵買6杯送3杯、買20杯送12杯，再送300點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPASS斷炊？綠籲審總預算 藍酸情勒
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的ＴＰＡＳＳ恐斷炊，地方自籌款墊付估最多撐到二月底。交通部公路局坦言，ＴＰＡ...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
車禍人車倒地！ 男越幫越忙 誤催油門秒噴飛撞山壁
台南東區發生一起驚險場面，一名男子遇到車禍上前幫忙移車，沒想到疑似誤催油門，導致整台車失控暴衝撞向一旁山壁，網友直呼「真是越幫越忙」。 #車禍#誤催油門#撞山壁 原影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=enIg-4kbtZo 影片授權／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 https://linktr.ee/wowtchout東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 1
基隆市府：公立國中小營養午餐115學年度起全免費
（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市長謝國樑今天透過新聞稿表示，將跟進台北市政策，基隆市全市公立國中小營養午餐全面免費。市府教育處補充，這項政策將從115學年度起實施。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斷交下場淒涼！友邦媒體細數「投靠中國慘案」：台灣很重要
近年來不少拉丁美洲國家傾向中國，盼望中方能帶來投資。台灣邦交國巴拉圭當地媒體指出，不少與中國合作的拉美國家，下場都不太好，例如尼加拉瓜對中貿易逆差惡化76％、巴西面臨「去工業化」危機；還有與台灣斷交的宏都拉斯失去外貿市場、薩爾瓦多並未拿到實質有益建設等，報導直言國家「與台灣的關係至關重要」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 51 分鐘前 ・ 6
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 60
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 3 小時前 ・ 53
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 67