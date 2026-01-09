即時中心／劉朝陽報導



台中市大安區今（9）日凌晨2時30分許，一名年約63歲的男子，告知親友要去「移車」，卻一直不見人影，家人出門查看才發現，男子受困在車頭和牆壁之間，已失去生命跡象，台中市消防局獲報，緊急出動大甲分隊3車6人，先協助脫困後，火速送往大甲李綜合醫院，但最終仍回天乏術。





警方表示，今（9）日凌晨2時37分許，接到57歲的王姓女子報案，稱其丈夫黃姓男子身體卡在駕駛座與牆柱之間，且左側車身緊貼牆壁無法脫身。

王女告訴警方，當時車輛引擎發動且排檔在D檔，隨即報警處理，惟黃男經救護人員送往大甲李綜合醫院搶救後仍宣告不治。

全案已由鑑識人員完成採證，並報請檢察官與法醫相驗，釐清確切死因。







原文出處：快新聞／台中63歲男遭夾車門與牆柱間慘死 妻驚恐：當時打D檔

