台中65歲工人搬磚摔死！揭工地現況都老人…工頭嘆：台灣年輕人不做苦力

記者吳泊萱／台中報導

台中古蹟「摘星山莊」整修期間發生工安意外，65歲工人摔倒喪命。（圖／翻攝畫面）

台中市定百年古蹟「摘星山莊」近期進行修復工程，卻驚傳工安意外，一名65歲吳姓工人在搬運石磚過程中，不慎摔倒撞到頭，送醫不治，目前工地已全面停工。據了解，死者吳男昨日（10日）第1天上工就發生憾事，目前國內工地嚴重缺工，工班幾乎找不到年輕人接班，幾乎都是60多歲工人，為了家計苦撐。

「摘星山莊」整修工程自今年4月1日起封館整建，原定於明年9月22日完工，但昨日（10日）發生工安意外後，工地已全面停擺，目前相關單位正在釐清是否有職安疏失。

65歲工人在搬運石磚過程中不慎摔倒，頭部重擊地面，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者吳男（65歲）昨日是第一次到該工地上工，疑似在搬運石磚過程中，沒有評估好磚塊重量，不慎摔倒撞到頭部，不幸喪命。工班私下透露，目前國內工地普遍缺工，根本找不到年輕人接班，現在的工班就有好幾名60多歲的工人，大家都為了家計苦撐，如今工地停工，將轉往新竹縣繼續上工。

台中市勞檢處指出，工地並無限制工人年齡，但有要求必須請工人提供健檢報告，並在施工前安排教育訓練。目前「摘星山莊」工安意外正在調查中，若查有違反職業安全衛生法，可罰3萬至30萬元罰鍰並停工處分，已要求施工單位提出改善計畫，經審查合格後才能復工。

後續勞工局也已啟動職業災害檢查，慰問罹災者家屬，並啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理後續事宜。

台中市文化局長陳佳君、文資處長李智富及潭子區長劉汶軒接獲通報後，也代表市長盧秀燕前往關心並致贈慰問金，後續將全力協助家屬治喪及災害死亡救助相關事宜，陪伴家屬度過難關。

