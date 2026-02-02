台中7旬嬤反覆血尿疼痛治不好 竟罹尿道鱗狀細胞癌第3期 跨科治療逆轉

記者潘靚緯／台中報導

70多歲婦反覆血尿，竟罹患罕見尿道鱗狀細胞癌，醫療團隊合作安排化療與放療。(圖／仁愛長庚醫院提供)

台中一名70多歲的李姓婦人，因長期反覆小便疼痛、血尿及解尿困難，到泌尿科求診，經安排內視鏡檢查，發現她的尿道完全被腫瘤阻塞，經施作內視鏡尿道腫瘤刮除，術後病理報告為罕見HPV（人類乳突病毒）導致的「尿道鱗狀細胞癌」第3期，後續結合血液腫瘤科、放射腫瘤科安排化療和放射治療，經3個月治療後追蹤，發現尿道腫瘤已消失，目前仍積極追蹤治療。

手術前透過內視鏡發現，婦人尿道完全被腫瘤阻塞。(圖／仁愛長庚醫院提供)

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽表示，該名患者一開始症狀，很像是典型夏季泌尿道感染，持續出現解尿疼痛及血尿，但用抗生素治療2週後症狀並無明顯改善，且在尿道口一直有摸到「硬塊」，經進一步安排尿道鏡檢查，發現尿道已全部被腫瘤塞滿，且腫瘤已侵犯到陰道壁。

經放療與化療治療後，經核磁共振掃描發現尿道已無腫瘤。(圖／仁愛長庚醫院提供)

放射腫瘤科盧皓維主任表示，患者腫瘤侵犯範圍廣泛，若直接進行手術切除，恐將影響正常泌尿道功能，決定轉介到血液腫瘤科，共同規劃治療策略，爭取泌尿道器官保存的可能性。經跨科團隊充分討論後，最終決定採取根治性同步化學放射治療，以尿道腫瘤作為主要照射目標，由於病灶位置鄰近外陰部的敏感皮膚區域，治療期間一度出現中度以上的放射線皮膚炎及泌尿道發炎等副作用，順利結束療程後，副作用已恢復，且追蹤檢查顯示腫瘤已消失，治療成效良好。

劉緯陽主任表示，女性尿道鱗狀上皮癌是極為少見的惡性腫瘤，多發生在中年以上女性，約佔所有泌尿生殖系統癌症的1%以下。早期尿道癌可能沒有明顯症狀，容易與一般的尿道炎、膀胱炎混淆。常見症狀包括：一、血尿；二、排尿困難（如尿流變細、排尿費力）；三、尿道出血（如非經期的異常出血或尿道口分泌物）；四、局部腫塊（在尿道口觸及到贅生物或硬塊）。由於女性尿道較短，腫瘤若未及時發現，容易向外侵犯至陰道、外陰部，或向上侵犯到膀胱頸。若有上述症狀應安排內視鏡檢查，排除腫瘤問題。

劉緯陽主任強調，此種HPV（人類乳突病毒）導致的鱗狀細胞癌多好發在頭頸部、子宮頸及皮膚，發生在尿道部分非常少見，國外只有少數病例報告可供治療參考，治療上藉由腫瘤團隊會議多位專家集思廣益，進一步幫病人找到有效的治療方向呼籲中老年女性有反覆泌尿道感染，接受抗生素治療效果不佳，又持續性血尿，應盡早安排檢查，避免延誤治療時機。

