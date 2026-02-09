台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

（中央社記者林長順台北9日電）台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，警方逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後依曾男涉犯放火罪，有滅證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

警方調查，曾男昨天上午8時59分自台中市搭火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站男廁縱火，隨即搭公車逃逸，於中午12時21分抵達台北車站。曾嫌隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再走到西門町換裝，隨後又搭捷運至善導寺站，昨天下午近2時許在善導寺站男廁內縱火。

大安森林公園站男廁遭縱火後，台北市警察局大安分局通報各分局加強攔截圍捕。曾男在善導寺站犯案後逃逸，於昨天下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正一分局仁愛路派出所線上員警攔查身分後，立即以現行犯逮捕。

警方查出，曾男曾在北市生活，對北市交通熟悉，疑因不滿台中市某重劃區變更事宜多次陳情未獲回應，所以才到北市單獨犯案，希望藉此吸引媒體注意，進而增加各界曝光度。

警方製作筆錄後，今天上午依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌，將曾男移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，認為曾男涉犯刑法放火罪，犯罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上重罪，且有滅證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

法界人士表示，刑法第173條第1項、第3項規定，放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。未遂犯罰之。（編輯：張銘坤）1150209