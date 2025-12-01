台中7歲男童如囚煉獄中！父母「4刑具」30日連環爆打5次 社會局出手了

記者林意筑／台中報導

男童的頭部遭受父母多次毆打導致受傷。（示意圖／翻攝自pixabay）

2022年時，台中一名7歲男童頭部因多次受傷被社會局介入安置，並安排男童父母進行親職教育，男童也於今年1月時返家。未料9月、10月時，男童又遭父母以熱熔膠條、水壺或徒手腳踢等方式進行責打，造成男童全身受傷瘀血，短短30天內就被通報5次，而男童父母還將問題歸咎在小孩身上，毫無反省，對此台中市社會局為保護人身安全，再度聲請繼續安置，台中地院審酌狀況後裁准，可抗告。

據了解，2022年時該男童的頭部多次受傷，社會局介入關心時，男童父母卻無法對此說明，有隱蔽行為，對此社會局採取緊急安置，並聲請延長安置男童，期間社會局也安排男童父母完成親職教育，男童父母也對男童返家後生活有明確計劃及安排。

廣告 廣告

今年1月20日時，男童結束安置返家，未料男童父母故態復萌，社會局於9月、10月間就接獲5次通報，男童父母因不滿孩子未符合期待，便以熱熔膠條、水壺或徒手毆打、腳踢踹等方式進行責打，導致男童身上再度佈滿瘀青傷痕。

社會局人員也發現，男童母親長期以質問、髒話與男童互動，導致男童出現退縮、驚嚇等反應，但該父母卻不認為自身教養方式過當，甚至還把問題歸咎在男童身上，對此社會局考量男童欠缺自我保護能力，再度向法院聲請繼續安置。

台中地院家事庭法官審酌，認為台中市社會局提出的相關資料，足以認定男童處在高度危險中，目前男童僅7歲，自我保護能力不足，爸媽無法提供適切養育及照顧，裁准社會局聲請，繼續安置3個月，全案仍可抗告。

更多三立新聞網報導

高國豪私約二嫂風波再燃！高家爆全武行嗆「弄斷你腿」3兄弟打進法院

全聯毒鯛魚排流竄「台中11門市」僅攔截12片 已售出612片恐被吃下肚

「要來我家看貓嗎？」台中軍人硬上高中女同學 還嗆：是兩情相悅

石虎遭剝皮淪「野味」百元販售！穿山甲也受害 移工持槍瞄警下場慘了

