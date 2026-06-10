台中7變電所設備故障 海線逾14萬戶停電已復電

近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。

三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言