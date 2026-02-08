台中72歲翁控土地重劃不公衝北捷兩度縱火 中市府回應了

台北市捷運大安森林公園站及善導寺站男廁於今（8）日接連遭到縱火，北市警方下午即在仁愛路、林森南路口逮捕犯案的72歲曾姓嫌犯。初步調查，曾嫌身分為台中市神岡區大夫第自辦重劃自救會會長，縱火動機竟是為了吸引媒體注意，增加個人曝光度凸顯訴求。對此，台中市政府也做出回應。

台中市政府。（圖／維基百科）

根據警方調查，曾嫌於今日上午8時59分從豐原火車站搭乘火車抵達台北火車站，隨後轉乘捷運至大安森林公園站。上午11時55分，110勤務指揮中心接獲通報，指稱大安森林公園站1號出口男廁遭人縱火。嫌犯於12時7分搭車往台北車站方向逃逸，警方獲報後立即啟動線上攔截圍捕行動。

廣告 廣告

警方表示，曾嫌縱火後於11時46分搭乘公車返回台北車站，隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再前往西門町換裝。下午2時許，110勤務指揮中心又接獲善導寺站男廁遭縱火的報案。北市警分局仁愛路派出所線上員警在仁愛路、林森南路口發現符合嫌犯特徵的男子，立即上前攔查並將其逮捕。

北捷監視器拍下的曾嫌縱火身影。（圖／警方提供）

據了解，曾嫌是台灣大學外文系畢業，並曾在日本留學，擁有高學歷，從事英日語及圍棋教學工作超過20年，並以翻譯圍棋書籍著稱。因台中市神岡區的「大夫第自辦都市重劃案」引發居民強烈不滿，72歲的曾嫌對土地權益受損感到無奈，最終選擇在台北市捷運站廁所內點燃稻草以表達抗議。

對於曾嫌的行為，台中市政府回應，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自107年5月暫緩施工。

北捷縱火犯曾嫌的陳情書。（ 圖／ 翻攝畫面）

市府強調，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。

延伸閱讀

中市府攜手漢神洲際徵才！逾700職缺、月薪最高7.3萬

台中商圈年度成果展示 美術園道、一中商圈獲最佳優質商圈獎

開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館