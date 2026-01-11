台中73歲男騎士墜8米深橋命危 消防隊緊急吊掛送醫搶命

台中市和平區穿龍橋今（11）日中午12點左右發生一起嚴重墜橋意外，一名73歲男性騎士墜落約8米深的橋下，消防人員緊急出動救援，將傷者吊掛至路面後送醫，但傷者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，情況危急。

和平區穿龍橋今（11）日12點左右發生一起嚴重墜橋意外，一名73歲男性騎士墜落約8米深的橋下，消防人員緊急出動救援。（圖／消防提供）

根據消防單位通報，今天中午12點01分，和平區東崎路二段穿龍橋附近發生一起救護案件，現場發現一輛機車倒在橋旁，而機車騎士則跌落約8米深的橋下。消防局立即派遣雙崎及東勢分隊共5車9人前往現場搶救，由雙崎隊員林俊懿帶隊，同時通報市警局協助處理。

消防人員於12點15分抵達現場後確認，騎士墜落的高度約相當於三層樓高。救援人員下到橋下後初步評估，傷患為一名約73歲男性，已呈現OHCA狀態，左額頭有一處撕裂傷。

救援人員在現場進行緊急救援行動，於12點56分成功將傷者吊掛至路面。（圖／消防提供）

救援人員在現場進行緊急救援行動，於12點56分成功將傷者吊掛至路面，隨即給予必要的急救處置，並由雙崎91車將傷者緊急送往東勢農民醫院進行後續救治。目前警方正在調查事故發生的原因，以及釐清騎士墜橋的詳細經過。

