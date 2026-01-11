台中73歲翁騎車疑自撞護欄跌落8米深橋下 送醫急救不治

一名73歲楊姓老翁今天中午騎機車行經台中市和平區東崎路段，疑不慎自撞穿龍橋護欄，跌落至8米深橋下。台中市消防局人員獲報趕往現場救援，將老翁吊掛到路面上，老翁已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。

73歲楊姓老翁騎機車行經台中市和平區東崎路段，疑自撞護欄後跌落8米深橋下，消防局人員以吊掛方式將他吊上路面。（民眾提供／中央社）

台中市消防局今天中午接獲通報，一輛機車倒在和平區穿龍橋旁，騎士跌落約8米深橋下，立即派遣雙崎及東勢分隊共5車9人前往搶救。

消防人員到場下橋確認，初步評估傷患左額頭一處撕裂傷，已無呼吸心跳，以吊掛方式將傷患吊上路面，進行急救處置，並送往東勢農民醫院救治。院方表示，老翁經急救後仍宣告不治。

和平警分局表示，經查機車駕駛為73歲楊姓老翁，騎乘機車疑似由雙崎往東勢方向行駛自撞穿龍橋護欄，摔落8米深橋下，確切肇事原因待調查釐清。