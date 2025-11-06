台中75歲長者租屋碰壁40次受矚 台南積極協助高齡長者住宅需求

高齡長者租屋困難議題發酵。 圖：桃園市種福田協會提供（示意圖）

[Newtalk新聞] 台中市75歲長者租屋連遭拒絕，就連有社宅性質的包租代管機構都說沒辦法，長者找了40間租屋都碰壁，只能求助議員幫忙。台南市政府對此表示，南市並未發現類似案件，市府積極協助高齡長者住宅需求，目前社宅長者入住率達21~36%，顯見社宅政策資源有效改善長者居住困境。若民眾遇有租屋碰壁情形，可就近聯繫里長、區公所、鄰近之社福中心，通報社會局由社工協助。

台南市政府都發局表示，南市府積極協助高齡長者住宅需求，目前社宅長者入住率達21~36%，顯見社宅政策資源有效改善長者居住困境。另包租代管亦提供租屋媒合平台，並搭配租金補貼加碼措施，協助高齡長者租屋問題。

廣告 廣告

有關高齡長者租屋議題，社會局呼籲，若民眾遇有租屋碰壁情形，可就近聯繫里長、區公所、鄰近之社福中心，通報社會局由社工協助。透過包租代管方式等方式媒合租屋，保障弱勢長者的權益。倘為經濟因素無法租屋者，除可洽都發局申請租金補貼，另可洽社會局提供急難救助協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

妃妃姐姐太空探索萌樂園首登場 陳亭妃：打造親子友善城市

林俊憲端政策讓孩子在台南開心學習 讓孩子讀冊免錢吃飯免錢喝牛奶免錢