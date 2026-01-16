台中77歲嬤「鬼迴轉」被擊落！「這原因」趁亂落跑 反多罰3000元

記者林意筑／台中報導

張男綠燈起步時老婦突然「鬼迴轉」，害張男閃避不及與簡婦發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

台中36歲張姓男子日前開車行經南區美村路，綠燈起步時77歲簡姓老婦突然騎機車「鬼迴轉」，害張男閃避不及與簡婦發生碰撞，婦人遭撞後連人帶車倒地，張男見狀衝下車將婦人扶至路邊休息並通報警消到場處理，未料簡婦趁機騎機車離開現場，讓張男傻眼錯愕。事後經警方通知簡婦到案說明，她坦言，因自己沒駕照怕被罰錢才落跑，最終卻多收一張肇事逃逸罰單，最高恐被多罰3000元罰鍰。

簡姓老婦突然從路邊竄出迴轉遭撞。（圖／翻攝畫面）

據了解，日前一早上午8時許，台中第三分局交通分隊員警獲報前往南區美村路與光輝街口處理一起交通事故，到場時卻只見汽車駕駛張男在場，而張男向警方說明，稍早路口綠燈準備起步時，右側路旁突然竄出一輛機車，從車前迴轉至對向車道，當下雖急煞車仍反應不及，當場發生碰撞。

老婦違規迴轉遭撞擊，肇事後又逃離現場。（圖／翻攝畫面）

事故發生後，張男立即下車關心，也有其他民眾上前幫忙，一同攙扶婦人到路旁休息，同時通報警方及救護車到場協助，未料在救護車即將抵達前，婦人卻趁機騎上機車離開現場，張男見狀相當錯愕。不久後警方抵達現場，由於張男未記下對方車號，警方則調閱路口監視器查看，成功還原事故經過，循線通知簡婦前來說明。

簡婦向警方表示，當時買完早餐準備返家，一時不慎才會發生碰撞，因自己未持有機車駕照，擔心受罰又不知如何處理，情急之下才會離開現場。警方除針對其無照駕駛行為依法舉發外，另依《道路交通管理處罰條例》第62條，對其肇事後未依規定處置之行為製單告發，可處1000元以上3000元以下罰鍰。

