台中8人OHCA！醫揭「冬季致命關鍵」：猝死非老年人專利

近日天氣冷颼颼，台中市消防局統計顯示，自25日上午8時至26日上午8時，共接獲17件身體不適或急病救護案件，其中8人到院前已無呼吸心跳，年齡介於51歲至87歲。

（示意圖／中天新聞）

大陸冷氣團再度來襲，根據氣象署觀測資料，台中市中區26日清晨最低溫僅達14度。對比24日最低溫19度、最高溫27度，溫差很大，將近10度。近期天氣型態從放晴轉為濕冷，各地低溫下探至10度左右。

名醫黃軒表示，猝死並非老年人專利，三高患者、抽菸者、熬夜族群、肥胖者、工作壓力大的人，都像在身上綁了一顆隱形炸彈。國際研究發現，氣溫突然下降的前2至7天，是心肌梗塞與猝死最多的時段。外表看起來正常的人，體內卻可能默默累積風暴，主要原因包括血管持續處於高度收縮狀態、交感神經長期處於最大負荷導致心臟負擔爆增，以及凝血系統被持續啟動，身體就像被設定了計時器，往往在幾天後才發生狀況。

