台中8大慶典 全城開趴

台中市政府十五日舉行「台中HI8全城開趴」的八大慶典活動，副市長鄭照新一一介紹八項活動，除了台中綠美圖開幕、購物節發票登錄期延至明年、耶誕嘉年華會、五月天演唱會、跨年演唱會、頑童演唱會、元旦升旗及中台灣元宵燈會，鄭照新說，台中市發展演唱會經濟，八項慶典活動就有三項是演唱會。

台中市長盧秀燕隨後宣布搶過年商機，陸續推八大慶典活動。市府把八個慶典串聯起來，並且贈送大獎，有百萬現金、百萬汽車，此外，觀旅局還特別推出「來台中當總統」住宿抽獎，有機會抽到林酒店、金典酒店的總統套房。

廣告 廣告

台中市政府搶歲末節慶經濟商機，盧秀燕表示，購物節發票登錄最後期限原本是十二月二十五日，配合慶典活動，延長至明年的二月三日，而且還加碼一○八萬大獎，八組八萬八，以及百萬汽車等好康。

盧秀燕表示，配合此次活動，觀旅局還推「來台中當總統，台中住宿消費送總統套房」抽獎，民眾只要在台中住宿，就有機會抽中林酒店、金典酒店、烏日樸旅、台中港酒店、薆悅酒店、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，歡迎大家來「台中當總統」。

觀旅局表示，活動期間共二階段，第1階段於「台中通APP」登錄一一四年十二月二十六日至一一五年二月三日旅宿業消費發票或收據，累計滿五百元即可參加抽獎；第二階段一一五年二月十五日至三月三日，民眾到中央公園參觀中台灣燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook抽獎貼文留言區即可參加抽獎。