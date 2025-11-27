台中8旬翁卡車陣動彈不得 英勇男奮不顧身衝車道援助

中部中心/綜合報導

來看這條暖新聞！台中有85歲老翁獨自外出訪友，回程打算抄近路橫越馬路，疑因體力不支，卡在車流當中動彈不得，場面驚險，有熱心民眾見狀，奮不顧身衝上前，一把將老翁揹起，帶到安全的地方。





監視器拍下，大馬路旁，一名老翁，行動略顯吃力，一輛公車，從他身邊呼嘯而過，老翁越走越偏離人行道，卡在大馬路中央，這時綠燈亮起，雙向來車開始通行，老翁被卡在車流當中，動彈不得也不知所措，有轎車就怕撞上老翁，不敢貿然前進。就在這時，有熱心民眾見義勇為，舉手示意來車放慢速度，奮不顧身衝到路中央，一把將老翁，連人帶拐杖背起，離開快車道。

事發在台中雙十路和自由路口，原來這名85歲老翁，獨自搭乘計程車外出訪友，回程疑似體力不支停在原地，員警到場，老翁一度堅持可以自己搭車回家。但就怕驚險場面再上演，員警半哄半勸，老翁這才答應上警車，回派出所等候家屬。





老翁驚險受困車陣，幸好碰上暖心英雄，英勇救援，最後平安返家，再次印證，台灣最美的風景是人。





