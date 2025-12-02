台中8旬翁搭公車「急煞後摔倒」無呼吸心跳 送醫搶救中
台中市東勢區一名84歲潘姓老翁，今（2日）上午10時許搭乘42歲謝姓司機駕駛的豐原客運206號公車，疑似在要下車時公車突然煞車，他重心不穩跌倒後昏迷，救護車趕抵現場急救時已無呼吸心跳，目前仍在醫院搶救中。
據警方表示，今上午10時49分獲報東勢區豐勢路有緊急救護事件，謝姓司機向119表示一名乘客在公車上摔倒後，原本還有呻吟聲，後來陷入昏迷，消防局獲報後派員前往，發現該名乘客已OHCA，隨即緊急處置並送往東勢農民醫院急救。
警方指出，謝姓司機駕駛今上午駕駛豐原客運206號公車，車上乘客84歲潘姓老翁，準備要按鈴下車時，剛好司機煞車，潘翁一時沒站穩跌倒昏迷，接著失去呼吸心跳。警方到場後立刻管制交通，並對公車司機實施酒測，酒測值為0，後通知交通小隊到場處理，並已聯繫家屬前往醫院。
