台中8歲女童來月經！就醫驚見賀爾蒙數值飆升…醫示警：性早熟病例激增

記者吳泊萱／台中報導

台中一名8歲女童突然來月經，媽媽嚇壞帶孩子就醫檢查，確診性早熟。（示意圖／資料照）

台中一名8歲女童，日前疑似出現月經跡象，媽媽嚇壞趕緊帶女兒到光田綜合醫院檢查，經檢測後發現女童的賀爾蒙數值非常高、骨齡明顯超前，子宮及卵巢也出現發育變化，在排除腫瘤等病理性因素後，確認女童屬於「體質性的性早熟」，幸好家長及時帶孩子就醫治療，讓孩子能維持正常身心發展。

小兒科性早熟門診醫師鄔翔帆表示，過去性早熟常被視為少數案例，但近年臨床量能明顯攀升，門診中6至10歲的孩子越來越多。他分析，環境荷爾蒙、飲食過度精緻，像是吃太多炸物、甜點、含糖飲品及各式加工零食、肥胖比例攀升及睡眠不足與生活作息混亂，都可能是造成兒童提前發育的複合因素。

鄔翔帆指出，性早熟初期的外觀變化並不明顯，往往等到症狀出現家長才發現，像是乳房提早隆起、體味加重、陰毛生長速度異常、情緒忽然變得敏感易怒等，都是常見的警訊，但也有不少孩子屬於「假性早熟」或只是短期賀爾蒙波動，並非真正的性早熟。因此必須透過抽血、骨齡及超音波等專業檢查，避免因誤判而錯失治療黃金期。

鄔翔帆提醒，有些家長以為孩子長得快是一種發育好的象徵，但事實上，性早熟反而會讓孩子的生長板提早閉合，導致成年時身高比原本預期矮好幾公分，且女童若長期暴露在雌激素環境中，未來婦科相關疾病的風險也會同步拉高；甚至有孩子因第二性徵提早出現，面臨同儕眼光與心理壓力，甚至造成自信心下降、社交退縮的問題。

鄔翔帆呼籲，家長應留意孩子生活中的微小變化，若發現任何疑似早熟徵兆，不要自行猜測或上網查資料判斷，務必盡早諮詢專業醫師，越早介入，對孩子的未來越有利，陪伴與正確處置，也是守護孩子成長最關鍵的一步。

