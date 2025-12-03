台中84歲「導護爺爺」公車重摔昏迷！全校師生集氣 客運業者回應了

84歲導護爺爺公車上重摔昏迷。圖／翻攝畫面

台中昨（2）日發生一起讓人心疼的意外，一名84歲外號「導護爺爺」的潘姓老翁，在搭乘豐原客運時，疑似因司機緊急煞車，整個人重摔在地上，當場失去呼吸心跳，緊急送醫撿回一命，不過情況不樂觀，目前仍在加護病房救治。據悉，潘爺爺堅持每天早上到校幫忙守護學童安全，如今傳出不幸消息，讓師生們紛紛為他集氣。

事發於昨日上午10時51分，84歲潘姓老翁搭乘豐原客運206號公車，行經東勢區豐勢路時準備按鈴下車，公車司機煞車後，潘翁不慎摔倒，疑似撞擊力道過大，當場失去生命跡象，緊急送往醫院救治。

經搶救後，潘翁恢復呼吸心跳，不過昏迷指數僅有3，檢查後有肺水腫狀況，後續送往加護病房檢查治療。

東勢分局警方表示，接獲通報後立即派遣警員到場處理，並由救護人員實施急救。經查，駕駛公車的42歲謝姓司機酒測值為0，初步判定為司機緊急煞車導致意外，詳細的肇事原因與責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

消息傳回新盛國小後讓家長、志工們感到不捨，在群組發起集氣活動，希望能幫助潘爺爺度過難關，校方也表示將利用朝會，號召全校一起替他祈福。

新盛國小校長譚至晳不捨說道，潘爺爺已高齡84歲，仍堅持每天到校站導護，校方考量他年事已高，多次勸說下才妥協「兩天來一次」，潘爺爺也相當客氣，每次執勤結束後，還會向所有志工一一道謝才離開。然而，前天才在校門口看見潘爺爺，如今卻傳來昏迷消息，也讓全校師生感到不捨。

他也說，是否是公車司機緊急煞車讓潘爺爺不慎跌倒並不得知，呼籲公車業者服務長者時應該開慢一點。

豐原客運經理羅乙棋今日說明，昨天公車開到東勢區時，老翁按鈴要下車，司機緩煞車，準備停車讓乘客下車，沒有急煞車，而且當時開到東勢市區，路小不可能開快。



