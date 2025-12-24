台中89猴廟會大亂鬥！黑衣男參戰慘噴裝…「170萬金項鍊」被撿走

記者吳泊萱／台中報導

台中梧棲廟會聚眾鬥毆發生意外插曲，一條百萬金項鍊遺失，引發網友熱議。（圖／翻攝自宗教爆報臉書）

台中梧棲區21日晚間一場廟會活動發生聚眾鬥毆衝突，兩方人馬因債務糾紛，在活動現場大打出手。期間一名參與鬥毆的男子不小心噴裝，身上一條重達十兩的金項鍊被扯掉，又被其他人撿走，由於金項鍊市價高達170萬元，也讓男子急得發文協尋。幸好警方火速查獲8名涉案人，其中就包含撿到金項鍊者，目前項鍊已物歸原主，全案依法聚眾鬥毆罪及侵占遺失物罪移送偵辦。

21日晚間，台中梧棲舉辦廟會活動，許男（28歲）及陳男（19歲），前往現場找參加活動的劉男（31歲）索討5萬元債務，雙方為此爆發口角，其他活動人員誤以為許、陳二人來找碴，進而演變成大亂鬥。

黑衣男的百萬金項鍊被扯掉，立刻被一名白衣男撿走。（圖／翻攝自宗教爆報臉書）

數名男子在廟會現場大打出手，還有人被打倒在地，遭眾人猛踹，現場一團亂。就在此時，一名穿黑衣的男子身上突然掉落一條金項鍊，身後一名穿白衣的男子見狀，立刻衝上前撿走項鍊，接著將項鍊藏入口袋，快速離開現場。

事後失主發現項鍊不見，急得發文協尋，因為掉落的金項鍊重達10兩，市價高達170萬元，並提供項鍊掉落及被撿走的影片。畫面曝光後引發熱議，網友留言「被打到噴十兩項鏈不划算欸」、「白衣猴速度好快」、「看戲賺到一條金鍊」、「裝B不成！慘損10兩金項鍊」。

警方表示，本案發生第一時間，在場員警就已上前制止，並請求警力支援，後續也成立專案小組追查，在15小時內將8名涉案人全數查緝到案，全案依聚眾鬥毆罪移送地檢署偵辦。

另外，針對被害人遺失金項鍊部分，因拾獲人已被查緝到案，對方也主動交出金項鍊，目前項鍊已物歸原主。但因拾獲人並未第一時間將項鍊送往派出所，因此被醫侵占遺失物罪嫌併同移送。

警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦，以維護市民安全；另外，提醒民眾拾獲遺失物應盡速交由警察機關，以免觸法。

