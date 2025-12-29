台中9千多戶無預警大停電 台電稱饋線跳脫昨晚10:25復電

首次上稿 22:16更新時間 00:10(新增復電內文及照片)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市北屯區東山路一段、軍和街一帶，昨晚近9時許有9675戶停電，由於東山路下班車流踴躍，行經駕駛充當「報馬仔」稱「住戶商家停電中，包括號誌也沒了」，台電證實饋線跳脫搶修中，經查為社區大樓地下室配電室電力設備故障，於29日晚間10時25分全數復電。

「北屯往東山方向，多數住戶商家停電中！」台中北屯昨晚出現大範圍區域停電，不少駕駛上脆(Threads)貼文提醒北屯往東山方向多數住戶商家停電中，包括號誌也沒了，用路人要小心開。

台電表示，昨(29)日晚間8時53分因饋線跳脫，造成北屯區東山路一段、軍和街、松竹五路一段、南興一路等一帶停電積極搶修中。

台電台中區營業處說，經統計約影響9675戶停電，人員緊急搶修於昨晚8時57分復電1918戶，剩餘7757戶仍積極搶修，發現為社區大樓地下配電室電力設備故障，部份煙霧傳出，台電人員於確保工作安全並穿戴安全護具後，即進入搶修。

台電說，透過自動化系統，經過兩次轉供作業，隔離故障區間，縮小停電範圍，使受停電戶數盡量減少，於29日晚間10時25分完成全部復電作業。

