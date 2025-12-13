台中9天內3起火燒車 釀2死1傷

台中市昨日發生本月第三起火燒車案件，造成車內謝姓男子全身有百分之四十的三度燒燙傷，被緊急送醫治療。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市烏日區第九公墓停車場十三日清晨發生火燒車意外，消防隊員到場時，車內一名三十八歲謝姓男子所幸已及時跳車逃生，但仍造成手腳及下巴約百分之四十的三度燒燙傷，被緊急送往台中榮總治療；這也是台中市十二月以來第三起火燒車案件。

台中市消防局昨日清晨六時多獲報，烏日區成功西路上第九公墓停車場內有轎車起火，立即派遣烏日及春社分隊，共出動消防車四輛、救護車一輛、警備車一輛，共十四名消防人員趕赴現場時，轎車已燒成已陷入火海，消防人員迅速佈署水線灌救，火勢雖很快撲滅，但車體已燒成焦黑骨架。

謝男在火勢擴大前自行脫困，但因火焰猛烈，造成四肢與下巴嚴重燒傷。救護人員到場後立即處置，隨後將他送醫治療。

警方初步調查，謝男供稱當時在車內使用松香水，疑因操作不慎引燃。由於松香水屬易燃揮發性液體，火勢迅速蔓延，導致整輛車瞬間起火燃燒。確切起火原因仍待消防單位火災調查鑑定。

但這已是台中市十二月以來發生的第三起火燒車案件。十二月四日，太平區馬卡龍公園旁停車格發生火燒車，車內發現六十七歲曾姓男子遺體；十一日，東勢區東關路七段果菜市場旁亦發生火燒車，車內四十二歲女子明顯死亡。