台中9歲童被家人反鎖門外 警助回家

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一名9歲莊姓男童，前晚外出購物，意外遭家人反鎖在外，求助無門，男童花了1小時、徒步近3公里走到大雅警分局頭家派出所求助，值班員警林佳慶與實務訓練生劉皇均立即啟動警政查詢，成功聯繫到其家屬，阿嬤才趕緊來載男童返家。

原來，莊姓男童當晚未告知家人便獨自外出購物，返家時卻發現大門深鎖，原來莊男與阿祖及阿嬤同住，當晚年邁的阿祖以為家人皆在屋內，便將門反鎖，導致男童回家時無法進門。

因男童沒有手機，也記不得家人電話，只好先徒步半小時至北屯區豐樂路親戚家求助，不料卻撲了空，再步行1.4公里至頭家派出所，來來去去走了近3公里，滿臉焦急地向值班員警求援。

員警見狀立即安撫男童情緒，並指導警專42期實訓生劉皇均警政署資料庫查詢相關資料查詢到親屬聯絡方式，終於聯繫上男童的阿嬤，阿嬤聞訊後火速騎車趕至派出所，頻頻向員警道謝，並將孫子接回家。

