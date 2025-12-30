台中9清潔隊員集體涉貪！環保局自揪內鬼

▲台中市環保局隊長宋寶瑞表示，清潔隊員集體收賄案由環保局自行查獲後移送檢調。（圖／台中市政府提供，2025.12.30）

[NOWnews今日新聞] 台中北屯區清潔隊張姓等9名隊員，涉嫌利用職務之便，向薑母鴨、鐵板燒、火鍋、檳榔攤等13家業者收取逾282萬1100元賄款，協助業者非法清運廢棄物，全案日前依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，起訴張男與業者共24人。台中市環保局表示，本案自行查出5人後，1人解雇、4人記過；另4人係由檢方擴大追查偵辦，後續將視涉案情節查處。

北屯區清潔隊一名張姓隊員，明知公家垃圾車依法不能載運店家的事業廢棄物，卻找來陳姓等兩名司機組成非法收運小組，自2021年到2024年間，以小貨車對接清潔隊環保車的方式，長期向薑母鴨店、餐廳、髮型工作室、市場攤商等 13 家業者收取費用，協助處理垃圾。台中地檢署獲報偵辦，今年9月到10月大規模搜索清潔隊辦公室等60個據點，查出這群人3年多來累計收賄高達282萬1100元，錢都由張男分紅給涉案的隊員和司機。檢方日前依違反《貪污治罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌，將張男等24人起訴，並聲請沒收犯罪所得。

▲垃圾車後方的行車紀錄器，拍下小貨車載事業廢棄物來「接駁」的過程。（圖／台中市環保局提供，2025.12.30）

台中市環保局今（30）日強調，對任何違法違紀行為一向採取零容忍態度，該起案件係透過GPS監控機制發現有異、環保局主動清查，當時查獲5人涉案，已於去年5月將張姓隊員依法解雇，另4名違規人員記過以上處分，並主動移送司法機關偵辦；其餘4人係經檢調擴大偵辦查獲的涉案人員，後續於接獲檢方起訴書後，依工作規則從嚴處分，絕不寬貸。

