台中9處廚餘掩埋場封閉 市府：底層都有不透水布
（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市廚餘掩埋場從開放12處縮減到3處，對於外界質疑沒有防水布及廚餘水外溢，台中市副市長鄭照新今天澄清，掩埋坑底下都有不透水布，坑外的水是之前雨水沉積，不是廚餘水溢出。
非洲豬瘟中央前進應變所今天在農業部防檢署台中分署召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕及副市長鄭照新都出席說明。
對於廚餘禁止養豬後，台中市的廚餘處理量能問題，鄭照新在會中說明，昨天台中市廚餘掩埋場已從12處縮減為3處，以前每天熟廚餘約120噸，禁止養豬後，熟廚餘量增加，每天都在250噸以上。
鄭照新表示，以昨天為例，熟廚餘287公噸，其中187噸採焚化發電方式、100噸做掩埋；另外外埔生態園區110噸生廚餘採沼氣發電，目前廚餘處理量能無虞，掩埋量也下降，廚餘處理逐漸趨於穩定，市府後續對於中央有關掩埋坑覆土及圍籬的建議會滾動式檢討及精進。
有關掩埋場的覆土，台中市環保局主秘江明山說明，覆土最好選擇粒徑比較小的沙土，有防止臭味及氣密的效果，環保局依規定選擇適合的土方，絕對沒有使用粒徑較大的土方來進行覆土。
對於外界質疑掩埋場有廚餘水滲出外溢情形，江明山表示，廚餘含水性比較高，經過覆土一段時間後，就算覆土深度及厚度夠，經過1個晚上後，因為土石比較重，就會沉到廚餘下面，上面會冒水出來，這是目前遇到的情形。呼籲民眾儘量瀝乾廚餘，就能減少廚餘水上浮問題。
鄭照新強調，坑洞以外的水並非掩埋坑的水溢出，而是前幾天台中下雨的沉積，在坑外的水是雨水，不是廚餘水溢出。現開放的3處掩埋場都依中央指引覆土，封閉的9處掩埋場會加高覆土到50公分，進到掩埋場的沙土都是合格材料，會跟中央一起認證及稽查。而掩埋場底下也都有不透水布，並非外界所說的沒有防水布。（編輯：謝雅竹）1141031
