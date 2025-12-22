台中96處據點加強警力佈署 盧秀燕：全城緊急戒備 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台北車站、中山商圈19日發生隨機傷人與縱火事件，全台亦傳出多起恐嚇暴力，為防堵「模仿效應」，台中市長盧秀燕今（22）日出席溪東圖書館開館啟用典禮，會後受訪時證實表示，台中市即刻進入「全城緊急戒備」，共有96處據點大幅提高見警率，以守護市民與遊客安全。

盧秀演指出，台中市從27號開始，陸續有3場大型活動，包括五月天、跨年及頑童3大重量級演唱會，預計湧入數十萬人，因擔心「張文事件」引起模仿效應，台中市緊急戒備，加緊部署以提高維安能量。

盧秀燕說明，針對人群聚集的高風險熱點，市府已精確盤點出96個一級維安據點，包括39處交通樞紐：台中捷運各站、各大火車站及接駁轉運點。以及大型場館，如舉行演唱會的體育場及藝文人口密集地，也包括指標商圈，如全市大型百貨公司、購物中心均列入重點防範。

在人力配置上，盧秀燕表示，除調度現有警力全面投入、也提高見警率，讓民眾安心，她更要求特定區域，如百貨商場、商圈管理委員會等的保全在此期間全員出動，加強維安。此外，她也要求長期深耕基層的各里守望相助隊，一同加入守護市民戰線，配合跨年專門人力，建構強大安全防護網、絕不鬆懈。

盧秀燕最後重申，雖然維安層級大幅升級，也呼籲警力務必做到年節活動可以盛大舉行，讓市民以及到台中的遊客可以安心。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

