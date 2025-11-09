台中BMW女在家喝茫！開車出門失控連撞3車 又衝撞人行道遭送辦

記者林意筑／台中報導

沈女酒駕連撞3車又衝撞人行道遭送辦。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區發生一起爆衝事件！今（9）日凌晨2時許，47歲沈女開車行經東山路一段時，突然失控爆衝撞上路邊2輛汽車及1輛機車，又闖入人行道處，所幸當時無行人經過，未波及路人。轄區警方獲報趕抵時，發現沈女全身受傷已自行脫困，後續針對沈女進行酒測，酒測值嚴重超標，並依法將其移送偵辦。

沈女酒駕衝撞人行道，所幸未波及路人。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨2時許，沈女在家喝酒後，因不明原因駕駛BMW轎車出門，途中沿著東山路西向行駛時，突然失控爆衝撞上停放在路邊的2輛轎車及1輛機車，又闖入人行道上才停下，所幸當時無行人經過，未波及路人。

警方獲報趕抵時，沈女已自行脫困，且全身多處擦挫傷，立即通報119救護人員到場，將其送往中國醫藥大學附設醫院治療，並針對沈女進行酒測，發現她就測值嚴重超標，涉犯《刑法》公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，飲酒後切勿駕駛車輛，酒駕除危及自身與他人安全外，亦將面臨刑事、民事責任與交通罰則等後果，請民眾切勿心存僥倖，得不償失。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

