台中BMW無照毒駕奪命案開庭 18歲嫌否認殺人辯「看監視器才知撞到人」

〔記者許國楨／台中報導〕台中地院今(19)日審理一起震驚社會的毒駕奪命案，18歲白姓男子被控吸食多種毒品後無照駕駛BMW，撞上72歲葉姓行人並殘忍輾過致死，白男今在庭上否認涉犯殺人罪，辯稱事發當下「不知道有撞到人」，直到落網後觀看監視器畫面，才發現自己釀成奪命悲劇。

審判長當庭整理爭點，白男對吸毒、毒駕、無照駕駛及肇事後離開現場等客觀事實均不爭執，僅就是否具備「殺人不確定故意」及是否因毒品影響而辨識行為能力降低，成為本案關鍵攻防焦點。

經查，白男案發前一再吸食「喵喵」及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，精神狀態明顯異常，卻仍執意上路，事發當日上午，他在北屯區巷道自後方撞擊葉姓行人，葉男先被彈飛至擋風玻璃，再重摔地面，但白男不僅未停車查看，反而踩油門駛離，導致葉男被捲入車底翻滾多次，最終因全身重創不治。

檢方認為，其行為已符合對死亡結果放任發生的殺人不確定故意，辯方則主張，白男因毒品影響，當下並未意識到撞擊的是人，也不知道被害人倒臥車底，才會未停車離去，應僅論以毒駕致死及肇事逃逸，不構成殺人罪。

此外，白男自偵查以來供述反覆，對關鍵情節避重就輕，加上所涉為最輕本刑十年以上重罪，仍有逃亡及串證疑慮，日前已第四度裁定延長羈押，本案後續將持續釐清白男主觀犯意與刑責歸屬。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

