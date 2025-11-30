台中BMW男狂撞車又偷車！追撞轎車＋自行車 12萬修車費逃逸

追撞汽車又撞飛單車4天前偷開走愛車欠12萬維修費。（圖 ／翻攝畫面）

台中市南屯區29日傍晚發生一起交通意外，一名38歲郭姓男子駕駛白色BMW轎車，在五權西路與向上路口疑似分心駕駛，先追撞前方鄭姓男子的轎車，隨後又碰撞騎乘自行車的谷姓男子，造成2人受輕傷，送醫後無生命危險，郭男的BMW車頭毀損嚴重，警方對三名當事人進行酒測，確認無酒駕情形，車內也未查獲違禁品，目前詳細肇事原因仍在調查中。

據修車廠業者指出，郭男曾於10月12日在台中大甲區發生車禍，將車輛送至大里區某修車廠維修，直到10月26日，車輛已大致修復，但郭男竟擅自將車開走，未支付12萬元修車費用，隨後神隱不見蹤影，業者因此提告詐欺，警方目前也在調查中。

廣告 廣告

這起事件引發民眾熱議，不少網友痛批郭男不僅開車肇事，還欠下高額維修費逃逸，行徑囂張，專家提醒，駕駛在行車時若分心或不專心，很容易造成交通事故，甚至牽連無辜民眾。

警方強調，將針對郭男追蹤後續責任，包括追撞及修車費逃逸事件，依法偵辦交通事故與詐欺2件案件可能面臨不同刑責，但都凸顯駕駛者責任心的重要性，也提醒民眾遇到類似逃費或肇事行為，要及時通報警方，避免受害擴大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宏福苑印傭回憶「雇主不信失火」 見2大樓狂燒急喊：快下樓

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節