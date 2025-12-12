台中BRT站驚見癱軟婦！警衝百米半跪姿守護 一票乘客好感動

〔記者許國楨／台中報導〕台中市6旬莫姓婦人前天自榮總回診後，準備在台灣大道BRT公車站搭車返家，卻疑因血壓過低、體力不支突癱坐在地，情況一度危急，剛好路口執勤警員卓昱丞獲報，以跑百米速度狂奔趕赴半跪姿守護，並堅持到救護人員協助送醫，過程看在其他乘客眼裡，滿是感動。

事發當時，任職第六分局協和所卓員正在台灣大道與東大路口執勤，一名民眾急忙跑向他、語氣慌張地說：「警察先生！公車站那邊有人昏倒了！」卓員聽聞後毫不猶豫，立刻中止手邊勤務，快步往站體方向移動，遠遠便看到莫婦癱倒在地，全身無力、滿頭大汗，神情相當恍惚，甚至連抬頭回應都十分吃力。

卓員立刻上前關心，莫婦僅微弱表示「休息一下就好…」，氣若游絲，手中還緊握著敬老愛心卡，卻站都站不起來，卓員直覺情況不對，沒有因為莫婦「說沒事」就離開，反而半跪在她身旁協助調整姿勢、保持呼吸順暢，同時立即通報119，邊等待邊觀察她的意識變化。

救護車很快抵達，救護人員初步檢測後認為，婦人可能因天氣變化加上剛看診完身體疲弱，長時間等車導致血壓下降而突然癱倒，經緊急送往榮總處置後，狀況已無大礙。家屬得知後不斷向警方與熱心民眾致謝，直呼：「還好有你們，不然後果真的不敢想。」

警方提醒，近期日夜溫差大，氣候轉換容易造成身體不適，民眾外出應多注意保暖及補充水分，避免發生危險。

