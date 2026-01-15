台中Go好玩優惠啟動 食宿遊購一次到位
為打造友善、便利且永續的觀光交通環境，台中市政府交通局整合住宿、交通與消費優惠，今天起（15日）至2月15日，舉辦「住宿送好康．台中Go限定優惠」活動，透過跨域合作，推出旅客專屬的城市4大驚喜，讓國內外旅客輕鬆規劃行程、暢遊台中。
市府交通局長葉昭甫表示，「台中Go」是市府推動智慧交通與整合服務（MaaS）的重要成果，整合公車、捷運及多元運具，提供一站式交通服務。活動結合高鐵穩定且具規模的旅遊流量，強化台中Go在觀光場域的實際應用，讓旅客「住好飯店、市區交通一次搞定」，提升整體旅遊便利性與移動效率。
交通局指出，此次台中Go攜手知名旅宿與商家異業合作，現在於高鐵假期預訂「台中指定飯店」，即可獲得「台中Go暢遊型套票」24、48或72小時時數型套票7折優惠，滿足不同天數行程需求，協助旅客彈性安排行程動線，深入探索台中城市魅力。
為擴大旅遊驚喜感與參與度，活動期間同步推出限量加碼優惠，前100名入住長榮桂冠酒店（台中）及去年開幕的新飯店采．寓halo house的旅客，入住前3天完成訂單者，可依實際入住人數獲贈「台中Go 24小時暢遊型套票」，鼓勵旅客善用大眾運輸深入市區觀光。
交通局說，旅客購買並啟用台中 Go 套票後，即可依套票時數獲得「台中 Go 點數」。點數可兌換全家便利商店 Let's Cafe、iRent汽機車使用時數等生活化好禮，讓交通服務與旅遊消費無縫串聯，帶動大台中的整體觀光效益。
此外，活動期間旅客至特約合作商店出示「台中Go暢遊型套票」畫面，也能享有餐飲、旅宿等指定品牌專屬優惠，讓移動過程延伸為多元旅遊體驗，相關優惠資訊將同步揭露於台中Go網站最新消息提供旅客一站式查詢( https://www.taichung-go.tw/ch/index )。
交通局表示，希望經由台中Go串聯旅宿、交通與在地商家，不僅優化旅遊動線與城市交通效率，引導旅客選擇低碳運具，實踐永續旅遊政策目標。未來市府將持續以台中Go為核心，深化跨產業合作，營造更智慧、更便利、更好玩的觀光城市。（寇世菁報導）
