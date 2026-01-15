台中Go好玩！暢遊4大驚喜 食宿遊購一次滿足

最近Threads上充滿各式各樣風格的旅遊行程表！過去旅行大家總會用Word規劃行程表，但密密麻麻的文字其實非常不易閱讀，分享給旅伴的同時常常會收到許多提問，可是想要做成精美的旅遊手冊又沒有設計能力....總是遇到這種狀況的大家有福了！Gemini 的 Nano Banana Pro 更新後有多強？不只是 AI 製圖能力變精準，最重要的是——繁體中文終於不亂碼也不缺字了！（身為台灣人真的感動）所以現在超多人拿來當「旅遊規劃工具」，直接把自己的旅行行程丟進去，AI 就會自動畫出超好看的旅遊攻略圖、地圖、行程表，插畫風、手繪風、雜誌風全部沒問題。完全實現：你負責放假，行程表交給 AI。

