台中Go獲AI創新特優 手機就是車票

▲中市交通局推動go公車服務e碼通，整合各項資訊並納入票證服務，獲得智慧城市ai創新應用特優獎(圖／柳榮俊攝2025.12.7)

[NOWnews今日新聞] 台中市交通局積極導入AI科技，推出「台中Go」與「台中公車e碼通」服務，讓民眾「手機就是車票」，無須綁定實體卡片或準備現金即可輕鬆搭乘。這項創新應用近日在市府「智慧城市AI創新應用」競賽中，擊敗眾多提案奪下「特優獎」。

交通局長葉昭甫表示，這次獲獎是對台中智慧交通轉型的肯定。目前的「台中Go」已整合了交通查詢、路線規劃與旅遊建議，是市民的一站式好幫手。

葉昭甫說，未來交通服務將「會說話」，下一階段的目標是讓服務更人性化。交通局將利用AI技術開發「會說話、會引導」的功能，例如智慧乘車語音協助、即時動態查詢以及AI旅遊推薦，讓長輩或外地遊客也能輕鬆暢遊台中。

減碳效益驚人 除了便利，這項計畫也兼顧環保。透過提升公共運輸使用率與數位化服務，交通局預估每年可減少的碳排放量，相當於2座大安森林公園的吸碳量，具體實踐盧秀燕市長「藍天白雲行動計畫」的願景。

交通局強調，AI不只是冰冷的科技，更是提升市民生活品質的推手。未來將持續整合智慧停車與MaaS服務，讓台中的交通接駁更流暢、更高效。

