台中Go一票在手 賞櫻無憂

市府整合865區公車、賞櫻專車及武陵農場門票及台中Go套票，歡迎民眾購買賞櫻。

一一五年武陵櫻花季即將浪漫登場，台中市政府交通局推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，活動期間自二月十三日至三月一日，為期十七天，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go四十八小時公車暢遊套票，讓民眾透過單一平台即可完成交通與旅遊規劃，一票在手，輕鬆啟程賞櫻行程。交通聯票自一月廿日中午十二時起開放預購，每日限量八席，數量有限，籲請民眾提早規劃、把握機會。

交通局長葉昭甫表示，「台中Go」平台持續優化升級，功能服務更加完整，自今年起，民眾可直接透過「台中Go」網站或APP，一次完成865區公車與武陵接駁專車座位預約、武陵農場門票購買，以及四十八小時公車暢遊套票預購（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），讓賞櫻行程從訂票到出發更加順暢，真正實現交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）的一站式整合體驗。

葉昭甫局長指出，建議民眾可於前一日晚間入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場，在粉色櫻花隧道中自在漫遊，為旅程留下最美好春日回憶。