台中Gogoro再關一間！海線直營店全沒了 原因曝光

台中沙鹿Gogoro中山直營門市31日歇業，受營運調整影響，直營店全面撤出海線，僅剩社區店服務。（圖／三立資料照）

台灣電動機車品牌Gogoro位於台中市沙鹿的中山直營門市，近日發布結束營業公告，因受大環境變動、營運調整影響，門市於今（31）日正式歇業，代表直營店門市全面撤出海線，僅剩社區店持續為民眾服務，不少網友表示「慘！以後修車又要跑市區了」。

沙鹿的中山直營門市在臉書粉專寫下，「感謝一直以來對沙鹿門市的支持與陪伴，在整體大環境變動下、公司營運調後整，經審慎評估。門市將於12月31日正式結束營業」、「雖然門市即將畫下句點，公司仍將持續努力，期盼在未來能以更好的姿態，再次與大家相遇」。

消息曝光，不少網友表示「慘！以後修車又要跑市區了」、「幸好社區店離我家很近」、「海線生意不好嗎？還是見好就收呢？造成海線居民的不便。以為電動機車是未來趨勢，現在想到門市收掉，基本的保養、維修還要到市區，真的煩」、「海線沒有門市，考慮賣車了」。

也有網友討論指出，沙鹿門市的搬遷可能與租金、營運成本壓力有關。據了解，Gogoro中山直營門市於2020年進駐，近來沙鹿區人口成長，成為海線核心區，店租、房價也跟著調漲，而在Gogoro進駐前，該店面原本由五花馬水餃承租，租金落在20萬元左右，然而經過5年，推估已漲至25萬元，可能成為店家壓力之一。

