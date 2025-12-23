台中Hi 8全城開趴88天8大慶典接力登場

台中市政府整合跨局處資源，重磅推出「台中Hi8全城開趴」活動計畫，自12月起一路延續至明年中台灣燈會，88天期間串聯8大指標性活動，打造城市級慶典矩陣，全面行銷台中、帶動消費與觀光熱潮。盧秀燕市長昨（廿三）日主持市政會議時表示，市府已提前完成大型節慶活動的整體規劃與維安部署，確保活動順利進行，並呼籲市民參與活動時配合相關安全指引與安檢措施，共同維護活動安全，讓節慶安心、圓滿舉行。

盧秀燕指出，台中市大型節慶活動向來領先全國啟動，今年自這週末起陸續展開，包括五月天演唱會及跨年系列活動，市府已提前完成整體規劃與維安部署，全力確保活動順利進行；同時提醒市民踴躍參與之際，配合現場指引及維安人員疏散指揮，並遵守隨身物品相關規定。

盧秀燕強調，市府投入大量人力與物力，就是希望讓市民與遊客過個熱鬧又幸福的好年，今年並以「8」為城市幸運符號，透過城市裝置與光影投射遍布市區，象徵好運與祝福，邀請大家逢8必發，一起來台中一路玩到元宵節，感受熱鬧節慶氛圍、迎接好運新年。

市府新聞局長欒治誼說（見圖），此次「Hi8」系列活動包含市府主辦的「台中耶誕嘉年華」與「台中最強跨年夜」，並協助舉辦「五月天演唱會」、「頑童演唱會」，同時結合各局處共同推出「台中購物節」、「綠美圖開幕」、「元旦大國旗升旗典禮」及「中台灣燈會」等共8項大型活動，透過音樂、藝術、燈節與節慶活動，讓整座城市在歲末年初持續升溫。

新聞局表示，「台中Hi8全城開趴」不僅是一連串活動，更是整合行銷與城市治理成果的展現，期盼透過88天不間斷的精彩活動，邀請全國民眾來台中歡度耶誕、迎接新年，感受最有溫度、最有活力的幸福城市。