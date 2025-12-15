台中Hi8全城跨年開趴 五月天限量明信片登場

歲末年初遊台中，精采活動嗨跨年。「台中Hi8 全城開趴」強打8項大型指標性活動，串聯跨年、演唱會、中台灣燈會等節慶亮點，同步結合台中購物節與多項抽獎，並搭配城市景觀與自然美景，打造從年末一路持續到農曆過年的節慶盛典。

「台中Hi8 全城開趴」從跨年夜一路嗨到農曆春節，8大重點活動涵蓋綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天與頑童MJ116演唱會、最強跨年夜、元旦升旗及中台灣燈會。活動期間提供多項好禮，包含百萬現金、百萬汽車及多家飯店總統套房住宿體驗，力邀民眾到台中旅遊、住宿與消費。

廣告 廣告

其中，跨年夜卡司邀請金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等重量級藝人同台演出，五月天與頑童MJ116接力於台中洲際棒球場開唱，引爆「演唱會經濟」。台中捷運更首度攜手五月天，自明(16)日起推出「雞腿管家」限量明信片及五球套色集章活動，持明信片完成集章可享合作店家優惠，融合主題車站、彩繪列車及隱藏音樂彩蛋，吸引歌迷搭捷運打卡。

耶誕嘉年華方面，聯手日本超人氣IP《角落小夥伴》，在舊火車站與綠柳川打造台中歷年最長展期的耶誕場景；明(2026)年登場的中台灣燈會，再度找來國際級IP進駐，延續城市熱度。台中購物節同步將發票登錄期限延長至明(2026)年2月3日，加碼108萬元大獎、8組8萬8元及百萬汽車等獎項，刺激消費動能。

台中秋冬限定的自然景觀同樣吸睛，后里環保公園、南屯文心森林公園及太平苗圃落羽松林陸續轉色，由綠轉金、再染橘紅，營造浪漫如畫的冬日景緻，適合親子、情侶與攝影愛好者前來取景。中市府呼籲，民眾在賞景之餘也要維護環境，讓城市自然之美永續留存。

原文出處

延伸閱讀