台中Hi8全城開趴接力 耶誕燈飾點亮城市魅力

迎接聖誕與跨年節慶，各地活動帶動旅遊熱度升溫。台中市府在重要交通節點上布置耶誕主題，讓市民通勤也能感受歡樂氛圍；同時「台中Hi8全城開趴」等歲末活動接力登場，推升年終旅遊高峰。在新北市的東北角進入被譽為「夢幻之魚」的石鯛盛產季節，結合海岸風光與在地美食，成為冬季深度旅遊新亮點。

台中市交通局為營造溫馨過節氛圍，今(2025)年特別在豐原轉運中心、市政公園地下停車場及大里東榮停車場等交通樞紐進行耶誕妝點，透過燈飾、耶誕老人、麋鹿與耶誕樹等元素，為日常交通空間注入暖意。其中，位於七期核心地帶的市政公園地下停車場，以「溫暖、療癒、好感度」為主軸，在文心路出入口設置大型耶誕老人氣球與燈海迎賓，吸引民眾的目光。

豐原轉運中心以「溫暖過站・幸福啟程」為概念，在1樓轉運川廊規畫耶誕主題區，結合聖誕樹與璀璨燈飾，呈現舒適候車環境，夜間點燈後更添浪漫氛圍。大里東榮停車場則延續綠建築與社區共融特色，以藍白色系搭配雪人與麋鹿燈飾，讓市民在行程途中感受節慶喜悅。

台中市交通局長葉昭甫指出，民眾可多加利用「雙十公車」優惠，公車10公里免費、超過10公里最高僅10元車資；開車族則可善用市政公園地下停車場899席汽車與400席機車車位，並透過「台中交通網APP」即時掌握停車資訊。

台中旅遊熱度持續攀升，其中公益路、一中、逢甲夜市及草悟道等商圈是旅客最愛；而東豐自行車綠廊、新社職人小鎮等戶外景點，也深受親子與情侶族群青睞。搭配「台中Hi8全城開趴」，耶誕嘉年華、台中購物節、演唱會與跨年活動接續進行，並祭出百萬現金與汽車等好禮，吸引遊客停留消費。

北台灣的冬季則有專屬美味。入冬後石鯛油脂豐厚、肉質細嫩，是東北角最具代表性的季節海味。由於石鯛常棲息於礁岩海域，捕撈難度高，因此格外珍貴，在地漁村常以清蒸方式呈現原味，最能品嚐其鮮甜口感。還可漫遊海岸線，從三貂角燈塔、馬崗潮間帶到澳底漁港、卯澳漁村，感受海岸人文與自然景觀，為年終假期留下難忘的回憶。

