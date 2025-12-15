「台中Hi8全城開趴」啟動抽獎送大禮 盧秀燕許願：人人有機會「當總統、住總統套房」

「台中Hi8全城開趴」啟動，市長盧秀燕笑談大獎總統套房，自己都沒住過，希望民眾有機會當總統住總統套房。（圖：中市府提供）

迎接歲末跨年及春節過年，台中市政府今天（15日）啟動「台中Hi8全城開趴」活動，市長盧秀燕宣布以八大指標慶典，全力拼經濟，送出百萬現金、百萬汽車，還有總統套房，還幽默的說：我都沒住過，希望市民家人、全國民眾，有機會當總統、住總統套房。

台中市長盧秀燕說，市府跨局處推出「台中Hi8全城開趴」活動，就是要展現拼經濟的企圖心，市府祭出三大大獎，包括百萬現金、百萬汽車與總統套房尊榮住宿體驗，盧秀燕指出，為吸引全國民眾到台中住宿消費，林酒店、金典酒店、麗寶福容等頂級飯店，提供總統套房作為抽獎禮，她笑稱：這8家飯店的總統套房，自己都沒去過。希望市民與全國民眾，都有機會「當總統、住總統套房」，並還喊話新聞局每天開箱一家總統套房，滿足民眾好奇心。

盧秀燕強調，串聯八大活動就是要「拼經濟、拚經濟、再拼經濟」，將台中打造為過年期間「全國最好玩、最有禮、最大獎的城市」。配合消費熱潮，台中購物節登錄期限也從12月25日延長至115年2月3日。「台中Hi8全城開趴」從跨年一路熱鬧到明年燈會，盧秀燕說，台中具備地理與氣候優勢，是大型戶外演唱會首選城市，除跨年晚會外，五月天、頑童MJ116也將接力在洲際棒球場開唱。此外，還有攜手《角落小夥伴》IP的耶誕嘉年華活動，以及明年中台灣燈會，文化亮點方面，上周正式開幕的綠美圖，歡迎民眾來朝聖，邀請全台民眾「趕快搶旅館」，把跨年、元旦與中台灣燈會，都留給台中。

新聞局表示，抽獎活動分兩階段進行，首波自12月26日至明年2月3日，民眾只要在「台中通APP」登錄旅宿業消費發票或收據，累計滿500元即可參加。（寇世菁報導）