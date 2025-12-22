台中Hi8全城開趴 年底旅遊熱潮再升溫

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】年底聖誕與跨年檔期到來，台中旅遊熱度持續攀升。市府觀旅局表示，今年截至10月觀光人潮表現亮眼，熱門景點成為國內外旅客打卡首選，隨著「台中Hi8 全城開趴」系列活動接力登場，結合聖誕節、元旦假期，預估年末將再迎一波旅遊高峰，邀請民眾提早規劃行程，把握節慶時光暢遊台中。

▲豐原廟東夜市。

觀旅局長陳美秀指出，台中交通便利、氣候宜人，加上今年連續假期增加，旅遊動能明顯提升。依交通部觀光署遊憩據點統計，台中最受歡迎的仍以商圈與美食型景點為主，包括公益路商圈、一中商圈、逢甲夜市、草悟道、廟東夜市及東海藝術商圈等，許多旅客以「吃美食、逛商圈」方式串連行程，深度體驗台中城市魅力。戶外景點方面，東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道深受親子與情侶族群喜愛，新社職人小鎮也因花毯節帶動人氣，成為近期熱門打卡點。

陳美秀進一步表示，配合「台中Hi8 全城開趴」活動，市府年底推出多項節慶亮點，包含綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天及頑童演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗及中台灣燈會等，活動期間更祭出百萬現金、百萬汽車及多家旅館總統套房等好禮，讓遊客在參與活動之餘，也能感受台中滿滿誠意。

觀旅局說明，從聖誕節一路延續到元旦與燈會，台中市區及周邊景點白天適合賞景拍照、傍晚品嘗美食、夜晚欣賞城市燈景與演唱會熱鬧氛圍，無論是情侶約會、親子旅遊或好友相揪，都能找到專屬的節慶玩法，感受台中限定的冬日浪漫。

觀旅局補充，台中兼具文化底蘊、自然景觀與現代城市風貌，適合全年齡、全族群旅遊。民眾可搭乘台灣好行11路時尚城中城線感受市區聖誕氛圍，或搭乘679路台中活力海洋線體驗海洋冰雪聖誕，喜愛山林溫泉的旅客，也可搭乘153谷關線前往參加「2025山谷燈光節」，賞燈、泡湯一次滿足。