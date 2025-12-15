「台中Hi8全城開趴」 盧市長宣布：八慶典活動接力嗨到過年

「台中Hi8全城開趴」推出八項大型指標性活動。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市長盧秀燕十五日宣布，為搶攻年末觀光人潮與商機，台中歲末年初推出八項大型指標性活動，再加上跨局處主題活動，全城將暗藏「8」的巧思與驚喜，將台中打造成節慶首選城市，並以「Hi」象徵台中向所有市民與旅客熱情招手，誠摯邀請大家來到台中，一路玩到明年燈會，感受台中的城市魅力。

盧市長表示，台中市府自跨年一路到農曆過年規劃八大慶典活動，包含多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，活動規模與全國最大的台灣燈會並駕齊驅，同時結合台中購物節，透過大型活動串聯觀光與消費，全力拚經濟、搶攻過年商機，活動期間祭出多項回饋好禮，包含百萬現金、百萬汽車及多家旅館提供的總統套房等大獎，並搭配多元抽獎機制，吸引全國民眾來台中旅遊、消費與住宿。市府也呼籲民眾，即日起即可安排來台中行程，把握購物節與耶誕嘉年華熱潮，提前預訂旅館，從跨年一路歡慶到過年，感受台中好看、好吃、好買、好住、好逛的城市魅力。

台中市政府新聞局說明，市府此次推出八項大型活動，包含綠美圖開幕系列、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗以及中台灣燈會。今年跨年夜更邀請到金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等重量級卡司，以高「含金量」的卡司陣容陪伴市民迎接新年。此外，華語搖滾天團五月天及頑童MJ116也相繼在台中洲際棒球場舉辦演唱會，並與台中捷運及各景點合作推出主題裝置，帶來「演唱會經濟」的強大效益。

同時，為響應此次活動，觀旅局特別推出「來台中當總統–台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要在來台中住宿，即有機會獲得林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，享受如總統般的奢華假期。於「台中通APP」登錄旅宿業消費發票或收據，累計滿五百元即可參加抽獎；而這次元旦升旗典禮，將由區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成共八十八名展旗手，一同展護全國最大尺寸的巨幅國旗進場，當天除發送五千份宣導品及小國旗外，民政局將製作「中華民國國旗」及「台中Hi8全城開趴」紋身貼紙一併發送給參與民眾。