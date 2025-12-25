台中Hi8全城開趴 送總統套房

金典酒店總統套房。（記者徐義雄翻攝）

台中市觀旅局響應「台中Ｈｉ８全城開趴」活動，推出住宿行銷方案「來台中當總統─住宿消費送總統套房」，邀請全國民眾規劃台中旅遊行程，透過住宿、消費參與抽獎，有機會入住市內多家頂級飯店的總統套房。麗寶樂園摩天輪二十五日起點亮專屬燈光秀，以「８」字樣呈現，每六分鐘會出現八十八秒的台中Ｈｉ８燈光秀。

觀旅局長陳美秀說，活動規劃送出十張總統及類總統套房住宿券，第一階段以住宿消費抽獎為主軸，送出台中港酒店、金典酒店、林酒店、薆悅酒店五權館及烏日璞旅等共計八張，每張一晚一間。

第二階段配合中台灣燈會，旅客參觀燈會有機會得台中商旅及福容大飯店麗寶樂園等兩張類總統套房。得主入住享專屬個人泳池、蒸氣房，在市中心高樓遠眺台中市景。

第一階段活動期間自十二月二十六日起至明年二月三日，活動期間入住台中合法旅宿，至「台中通ＡＰＰ」登錄旅宿業消費發票，可取得抽獎資格；每消費五百元可兌換一張抽獎券，消費金額可累計，旅客在旅遊、購物之餘同步累積中獎機會。抽獎時間為明年一月八日、十八日、二十八日及二月九日，抽獎活動於大玩台中臉書直播。

第二階段自明年二月十五日至三月三日，至燈會現場與指定ＩＰ燈組合影，上傳至「大玩台中」臉書抽獎活動貼文參加抽獎。