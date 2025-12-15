台中Hi8拚經濟 全城開趴抽大獎

台中市15日啟動「台中Hi8 全城開趴」活動，跨局處於歲末年初推出8項大型指標性活動，祭出抽百萬現金、百萬豪車及總統套房等大獎，邀請來台中感受城市魅力。（馮惠宜攝）

歲末年終迎接觀光消費浪潮，台中市長盧秀燕15日宣布啟動「台中Hi8、全城開趴」，由跨局處推出8項指標型活動「拚經濟、拚經濟再拚經濟」，目標是打造台中成為過年期間全國最好玩地方，以城市友善（Hi）與溫暖，誠邀全國民眾「現在就可以來台中」，一路玩到明年燈會。

「台中Hi8、全城開趴」包含文化、娛樂與節慶面向，囊括綠美圖開幕系列、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、台中最強跨年晚會、元旦國旗趴及中台灣燈會等8大盛事。

廣告 廣告

為有效串聯消費，盧秀燕也宣布加碼祭出百萬現金、百萬汽車，以及最奢華的總統套房住宿體驗3大抽獎禮；其中經發局主辦台中購物節將登錄發票期限從12月25日延長至明年2月3日，並加碼推出108萬大獎、8組8萬8及百萬汽車等多項好康，期待帶動更強消費力道。

同時，為響應此次活動，觀旅局特別推出「來台中當總統：台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要在台中住宿，即有機會獲得台中港酒店、薆悅酒店、林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，享受如總統般的奢華假期。

盧秀燕宣布這項加碼大獎時，幽默自爆「老實講，這8個總統套房我都沒去過。」並希望市民和全國民眾能有機會當總統，住總統套房。並當場向新聞局「拜託」每天開箱1家總統套房，滿足民眾好奇心。她也呼籲全國民眾「趕快搶旅館」，把跨年、元旦與中台灣燈會都留給台中。