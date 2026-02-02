台中Hi8破百億 2/8加碼抽108萬現金大獎

中台灣燈會-台中Hi8破百億。

演唱會經濟持續發威，帶動百億商機！「台中Hi8」系列活動串聯8大節慶，掀起全城消費熱潮，消費登錄金額1日正式突破100億元大關。為回應全國民眾熱烈參與，台中市長盧秀燕宣布，將於2月8日在「台中Hi8、好運迎春在大甲」活動中，加碼抽出1名108萬元現金壓軸大獎；同時，為讓民眾有更充裕時間整理消費憑證，消費登錄補登期限延長至2月6日，年前把握最後機會，百萬紅包就等這一波。

經發局長張�源表示，繼台中購物節創下歷年新高374億元消費紀錄後，「台中Hi8」也在短短36天內突破百億元里程碑，連續兩波慶典經濟活動雙雙創下全國新高。

經發局說明，凡於114年12月26日至115年2月3日期間的消費憑證，登錄期限一律延長至115年2月6日23時59分止。

提醒民眾把握時間整理、補登消費資料，活動期間內，只要於登記營業地點位於台中市、具合法登記之店家（含稅籍登記於台中市）消費並取得統一發票，或於參與活動之免用統一發票店家消費並取得收據，皆可透過「台中通APP」完成登錄。

經發局進一步指出，108萬元現金加碼大獎，將於本週2月8日星期日下午，在大甲商圈舉辦的「台中Hi8、好運迎春在大甲」活動現場抽出，並同步加碼線上抽出5名70吋電視得主，以及「台中通APP下載突破310萬」的機票獎項。