台中Hi8祭出「全台最長派對線」 下載APP再抽總統套房

▲「台中Hi8 全城開趴」的宣傳攻勢，從2025年底一路延燒到2026年春節後的超長全城馬拉松派對。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】歲末年終的「跨年大戰」今（31）日正式開打！今年全台各縣市為了搶攻演唱會與觀光人潮，無不使出渾身解數，「台中Hi8 全城開趴」的宣傳攻勢，從2025年底一路延燒到2026年春節後的超長全城馬拉松派對。「8」代表了串聯整座城市的八大活動。首先登場的「歌唱趴」陣容堪稱全台天花板：五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會落腳台中，光是這點就足以讓數十萬「五迷」朝聖；加上「台中最強跨年夜」以及嘻哈天團「頑童MJ116」的專場演唱會，將台中打造成一座超大型戶外Live House。

除了音樂，文化與節慶氛圍也被拉滿。從浪漫的「耶誕嘉年華」、全台最大面國旗的「元旦升旗國旗趴」，到備受矚目的「2026中台灣燈會」，活動一波接一波。更令人期待的是，備受文藝界關注的「台中綠美圖」也推出開幕系列活動，讓這場盛宴兼具狂歡與氣質。台中市府在「數位整合」上，為了讓外地遊客不再為行程頭痛，在官方《台中通》APP能一鍵掌握所有活動地點與交通攻略，還整合了「台中購物節」的延長加碼活動。下載使用，就有機會參加購物節抽獎，甚至只需憑旅宿發票，就能抽中總統套房。