台中Hi8耶誕跨年開趴 演唱會、百萬大獎接力

▲台中最受歡迎公益路商圈(圖／觀旅局提供2025.12.22)

[NOWnews今日新聞] 年底將至，你準備好迎接聖誕與跨年了嗎？台中市政府推出「台中Hi8 全城開趴」系列活動，要把整個城市變成大型派對場！從商圈美食、文青打卡點到天團演唱會，觀旅局特別整理出「台中節慶旅遊指南」，邀請民眾把握連假，來場浪漫的冬日之旅。

觀旅局長陳美秀指出，台中交通便利、氣候宜人，加上今年連續假期增加，帶動整體旅遊動能明顯成長。依交通部觀光署遊憩據點統計，台中最受歡迎的仍以商圈與美食型景點為主，包括公益路商圈、一中商圈、逢甲夜市、草悟道、廟東夜市及東海藝術商圈等，許多旅客以「吃美食、逛商圈」方式串連行程，深度體驗台中城市魅力。戶外景點方面，東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道深受親子與情侶族群喜愛，新社職人小鎮也因花毯節帶動人氣，成為近期熱門打卡點。

廣告 廣告

▲台中海洋館聖誕老人互動餵食(圖／觀旅局提供2025.12.22)

陳美秀進一步表示，配合「台中Hi8 全城開趴」活動，市府年底推出多項節慶亮點，包括綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天及頑童演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗及中台灣燈會等，活動期間更祭出百萬現金、百萬汽車及多家旅館總統套房等好禮，讓遊客在參與活動之餘，也能感受台中滿滿誠意。

觀旅局說，從聖誕節一路延續至元旦與燈會期間，台中市區及周邊景點白天適合賞景拍照，傍晚品嘗在地美食，夜晚則可欣賞城市燈景與演唱會熱鬧氛圍，無論是情侶約會、親子出遊或好友相揪，都能找到專屬的節慶玩法，感受台中限定的冬日浪漫。

觀旅局補充，台中兼具文化底蘊、自然景觀與現代城市風貌，適合全年齡、全族群旅遊。民眾可搭乘台灣好行11路「時尚城中城線」感受市區聖誕氛圍，或搭乘679路「台中活力海洋線」體驗海洋冰雪聖誕；喜愛山林與溫泉的旅客，也可搭乘153「谷關線」前往參加「2025山谷燈光節」，賞燈、泡湯一次滿足。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

都市農夫換你當 台中文山環保農園免費招募

農業奧斯卡 大甲農會與植診師入圍永續善農獎

九天30週年特展 從廟口戰鼓走向國際藝術傳奇