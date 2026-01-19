台中Hi8豐洲盛宴圓滿落幕 百萬大獎幸運出爐

「台中Hi8 全城開趴」活動熱潮席捲全城！自去年12月26日起跑後，截至今年1月17日止，短短23天內累積消費登錄金額已突破新台幣67億元。為延續這股強勁的消費動能，台中市政府昨（18）日下午在神岡區豐洲公園盛大舉辦「台中Hi8 豐洲開趴」抽獎活動，由副市長鄭照新親自出席抽獎，現場抽出1位幸運得主獨得108萬現金大獎，與現場民眾共享週日午後時光。

鄭副市長表示，市長盧秀燕積極推動「慶典經濟」，這次「台中Hi8」系列活動跨局處整合了8項指標性盛會，包含綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗、頑童演唱會及中台灣燈會，透過演唱會經濟與各類節慶串聯，成功創造觀光磁吸效應；數據顯示，活動期間外縣市消費登錄占比超過22%，顯示台中已成為全國民眾節慶旅遊的首選城市。

鄭照新副市長致詞。圖／台中市政府經濟發展局提供

經發局說明，活動的核心重頭戲為「台中Hi8加碼抽」，由鄭副市長及現場貴賓共同參與，現場抽出1位幸運得主獨得108 萬現金大獎。鄭副市長隨即進行即時連線（call-out）向中獎者報喜，雖然對方沒有接電話，但不用擔心，經發局會持續連繫，告知已經抽到百萬元獎項，恭喜他成為百萬富翁。

除了百萬大獎外，為響應《台中通TCPASS》APP目前已整合超過2600項市政與生活服務，深受市民好評與肯定，抽獎活動特別推出「台中通突破300萬下載盛典」加碼抽「星宇航空（台中－神戶/高松/沖繩任選）單人來回機票」5張；市府也準備了70吋電視等破百份豐富摸彩禮，只要出示下載好的「台中通 TCPASS」APP以及發票或收據登錄紀錄即可參加抽獎，讓參與者不僅能感受現場熱鬧，更能滿載而歸。

活動現場表演陣容豐富，首先由悠揚的薩克斯風演奏進行暖場，隨後由大鵬戰鼓隊以震撼鼓聲正式開場，接續由豐原青少年國樂團與艾迪雅舞蹈團帶來精彩演出，為現場增添濃厚熱鬧氣氛。經發局強調，「Hi8」消費登錄將延長至2月3日止，後續還有百萬汽車1名及8萬8千元現金10名等年終大獎等著大家。

「台中Hi8 全城開趴」開場表演。圖／台中市政府經濟發展局提供

此次活動，包含副市長鄭照新、市議員羅永珍、經發局長張峯源、數位局主任秘書沈志蒼、神岡區長梁益明、豐州里長王文松、市政顧問張國章、劉汶福、豐州社區發展協會理事長葉玉城皆親自出席；立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德、徐瑄灃、蕭隆澤、周永鴻等人也派代表到場共襄盛舉。

