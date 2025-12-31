「台中Hi8 全城開趴」 宣傳攻勢廣告打進「天龍國」
歲末年終的「跨年大戰」正式開打！今年全台各縣市為了搶攻演唱會與觀光人潮，無不使出渾身解數，但最讓人跌破眼鏡的「狠招」，竟然來自台中！近日，不少台北民眾在西門町徒步區、東區信義新天地等潮流重鎮，驚見巨型「8」字廣告強勢霸屏，由於畫面太過震撼，配樂熱血洗腦，讓人一度以為是哪個國際潮牌的新品發布，定睛一看才發現，竟然是「台中Hi8 全城開趴」的宣傳攻勢，直接把廣告打進「天龍國」的核心地帶，大膽宣告：今年冬天，娛樂的主場在台中！
這波「中台灣旋風」的威力不容小覷，廣告影片中快速閃過五月天、頑童MJ116等天團身影，搭配璀璨的燈會與熱鬧市集畫面，瞬間在社群媒體上引爆話題。不少台北網友看完影片後，紛紛在IG和Threads上崩潰又興奮地留言：「盧媽媽這次太狠了，連台北也不放過！」、「原本還在猶豫跨年去哪，看到五月天跟頑童，決定車票直接買去台中！」、「這規模太扯，根本逼人衝一波！」
深入挖掘這次「台中Hi8 全城開趴」的內容，只能說台中市府這次是「玩真的」。這不只是一場晚會，而是一場從2025年底一路延燒到2026年春節後的超長全城馬拉松派對。這個神祕的「8」，代表了串聯整座城市的八大重量級活動，無論你是搖滾文青、派對動物還是家庭客，都能找到歸屬。
首先登場的「歌唱趴」陣容堪稱全台天花板：五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會落腳台中，光是這點就足以讓數十萬「五迷」朝聖；加上「台中最強跨年夜」以及嘻哈天團「頑童MJ116」的專場演唱會，儼然將台中打造成一座超大型戶外Live House。
除了音樂，文化與節慶氛圍也被拉滿。從浪漫的「耶誕嘉年華」、全台最大面國旗的「元旦升旗國旗趴」，到備受矚目的「2026中台灣燈會」，活動一波接一波。更令人期待的是，備受文藝界關注的「台中綠美圖」也推出開幕系列活動，讓這場盛宴兼具狂歡與氣質。
除了活動內容硬核，這次台中市府在「數位整合」上也展現了貼心的一面。為了讓外地遊客不再為行程頭痛，官方強力推廣《台中通》APP。這款APP不只是單純的活動行事曆，更像是遊客的「通關密語」，不僅能一鍵掌握所有活動地點與交通攻略，還整合了「台中購物節」的延長加碼活動。
最讓網友津津樂道的是其回饋機制，只要下載使用，就有機會參加購物節抽獎，甚至只需憑旅宿發票，就能抽中夢幻的「總統套房」。這種「有玩又有拿」的操作，讓不少精打細算的網友直呼：「不只好玩，還超級會回饋！」、「這根本是旅遊界的週年慶吧？」
目前「台中Hi8」的熱度持續在全台延燒，從西門町的街頭廣告到網路論壇的熱議，顯見台中已成功將這股「中台灣旋風」吹向全台。還在煩惱跨年元旦去哪裡嗎？聽聽網友的建議：「跟著五月天和頑童走就對了！」今年冬天，最High的座標，無疑指向台中。
