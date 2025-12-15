「台中Hi8 全城開趴」搶商機 盧秀燕：8慶典活動接力嗨到過年

《圖說》台中市長盧秀燕宣布搶過年商機，陸續推八大慶典活動。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕搶攻歲末節慶經濟商機，台中市長盧秀燕15日宣布，市府連續推出八項節慶活動，除了台中綠美圖開幕、購物節發票登錄期延至明年、耶誕嘉年華會、五月天演唱會、跨年演唱會、頑童演唱會、元旦升旗及中台灣元宵燈會，此外，觀旅局還特別推出「來台中當總統」住宿抽獎，有機會抽到林酒店、金典酒店的總統套房。

「台中HI8 全城開趴」的8大慶典活動，副市長鄭照新一一介紹8項活動，包含多場演唱會，12月底至明年元月有五月天演唱會、頑童MJ116演唱會，還有跨年演唱會；另耶誕嘉年華及中台灣燈會等，活動規模與全國最大的台灣燈會並駕齊驅，同時結合台中購物節，透過大型活動串聯觀光與消費，全力拚經濟、搶攻過年商機，展現台中打造全國最熱鬧、最好玩的城市風貌。

盧秀燕表示，購物節發票登錄最後期限原本是12月25日，配合慶典活動，延長至明年的2月3日，而且還加碼108萬大獎，8組8萬8，以及百萬汽車等好康。配合此次活動，觀旅局還推「來台中當總統，台中住宿消費送總統套房」的抽獎活動，民眾只要在台中住宿，就有機會抽中台中港酒店、薆悅酒店、林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，歡迎大家來「台中當總統」。

觀旅局表示，活動期間共2階段，第1階段於「台中通APP」登錄114年12月26日至115年2月3日旅宿業消費發票或收據，累計滿500元即可參加抽獎；第2階段115年2月15日至3月3日，民眾到中央公園參觀中台灣燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook抽獎貼文留言區即可參加抽獎。