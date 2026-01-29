「台中Hi8 全城開趴」活動熱潮持續延燒！

自去年12月26日起跑，截至今年1月23日止，累積消費登錄金額已突破新台幣82億元。為持續將系列活動串連在地商圈與特色場域，台中市政府經發局1月24日在豐原樂天宮廟前廣場辦理「台中Hi8好運齊發」抽百萬汽車，由副秘書長張大春出席抽出百萬汽車得主，張副秘書長現場 call out百萬汽車中獎者，幸運得主為大里區的吳小姐，僅消費236元就抽中百萬汽車！電話接通的瞬間，吳小姐又驚又喜、語帶顫抖地反覆確認「真的是我中獎了嗎？」聽到現場再次確認後，難掩興奮心情，表示不敢相信，開心之情溢於言表，現場也報以熱烈掌聲，氣氛嗨到最高點！

臺中Hi8抽百萬汽車迎新春活動摸彩來賓大合照

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕積極推動「慶典經濟」，「台中Hi8」系列活動跨局處整合8項指標性盛會，包含綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗、頑童演唱會及中台灣燈會，透過演唱會經濟與各類節慶串聯，成功創造觀光磁吸效應；數據顯示，活動期間外縣市消費登錄超過12億元、超過18個縣市超過千萬元，顯示台中已成為全國民眾節慶旅遊的首選城市。

經發局說明，豐原擁有深厚的歷史文化底蘊與成熟的商業聚落，市府在經濟部相關資源支持下，攜手財團法人中衛發展中心導入專業輔導機制，透過多元行銷活動與系統化推廣策略，串聯在地商圈與特色場域，協助店家強化整合行銷、活動規劃及數位工具應用，提升整體商圈服務量能與曝光效益，讓傳統信仰空間成為凝聚人潮、帶動消費的重要平台。此次活動結合「Hi8」系列活動，期盼透過高吸引力獎項與跨場域推廣，擴大民眾參與，進一步活絡地方經濟。

經發局表示，現場除安排多組在地表演團隊輪番演出，活動同時串聯廟東復興商圈多家店家推出限定優惠，並設置新年主題打卡區與互動任務，民眾完成指定任務即可參加抽獎，包括65吋電視、智能廚餘機、吸塵器、Apple watch 、氣炸鍋、全自動咖啡機、藍芽喇叭、Sogo禮卷等精美好禮，吸引眾多市民攜家帶眷參與，現場氣氛相當熱絡。

經發局強調，「台中Hi8」消費登錄持續至2月3日止，後續還有8萬8千元現金10名等著大家，活動持續透過「台中通—台中購物節」專區進行登錄，合作及優惠店家所使用的收據QR-Code皆可延續使用，歡迎民眾持續消費、踴躍登錄，把握年終加碼好運，開心過好年。

24日活動，包含副秘書長張大春、立法委員楊瓊瓔、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、經發局長張峯源、社皮里里長涂力旋、田心里里長徐倍基、南村里里長謝見忠、陽明里里長林汶垚、民生里里長吳俊德、下街里里長林貴榮、豐原區公所區長洪峰明、台中市工商發展投資策進會副總幹事王文興、台中市創新創業協會理事長徐煥凱、台中市產業故事館發展協會理事長吳德利、台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長連小華、福陽國小校長郭國澄皆出席，以及市議員邱愛珊也派代表共襄盛舉。